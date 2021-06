Fridays for Future: Verdi-Chef Frank Bsirske ruft zur Teilnahme an Klimademo auf

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hat die Mitglieder aufgerufen, sich am 20. September an der Fridays-for-Future-Demonstration zu beteiligen. „Wir werden zur Teilnahme an den Veranstaltungen aufrufen. Es geht darum, Flagge zu zeigen - wir brauchen ein deutlich konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz“, sagte er der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag).



Fridays for Future hat für den 20. September zu Aktionen in mehr als 100 deutschen Städten aufgerufen. An diesem Tag will das Klimakabinett der Bundesregierung über Maßnahmen in Sachen Klimaschutz entscheiden.

„Wir rufen natürlich nicht zu einem ordentlichen Streik auf, das geht nicht“, sagte Bsirske. „Es wird auch nicht jeder seine Arbeit unterbrechen können. Aber wer kann, sollte ausstempeln und mitmachen. Ich werde jedenfalls hingehen.“ (dpa)