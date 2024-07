Zur Fußball-EM sind viele Fans mit dem Flugzeug angereist. Der verkehrsreichste Tag am Himmel war aber nach dem Finale.

Flugsicherung: Fußball-EM bringt Rekord an Flugbewegungen

Luftraumüberwachung in Uedem: Zur Fußball-EM war am deutschen Himmel viel los.

Langen - Die Fußball-Europameisterschaft hat laut einer Auswertung der Flugsicherung einen Rekord am Hauptstadtflughafen BER gebracht. Dort wurden am Tag nach dem Finale 754 Flugbewegungen größerer Passagiermaschinen registriert und damit so viele wie noch nie seit Eröffnung des Flughafens im Oktober 2020.

Für den deutschen Luftraum bedeuteten die 9979 Flugbewegungen am Montag, dem 15.Juli, den verkehrsreichsten Tag des Jahres. Während der gesamten Europameisterschaft waren es 289.513 Flugbewegungen, knapp 11.000 mehr als ein Jahr zuvor. Vor der Corona-Pandemie hatten die Lotsen allerdings schon Tage mit fünfstelligen Bewegungszahlen zu steuern. Der Rekord steht bei 11.012 Flugbewegungen vom 4. Juli 2019.