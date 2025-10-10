Nach einem schwachen Juli zieht die Nachfrage in der deutschen Hotellerie wieder an. Für den Aufschwung im August sorgt vor allem eine Gästegruppe.

Wiesbaden - Nach dem Rückgang der Gästezahlen im verregneten Juli haben Hotels und Gasthöfe in Deutschland im August wieder mehr Geschäft gemacht. Mit 59,4 Millionen Gästeübernachtungen wurden in dem Monat 0,7 Prozent mehr gezählt als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Dabei gab es ein Plus bei Gästen aus dem Inland, aber einen Rückgang bei Gästen aus dem Ausland.

Obwohl dieser Trend auch für das Gesamtjahr gilt, fällt die bisherige Jahresbilanz der Branche vergleichsweise gut aus: In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 verbuchten Hotels und Pensionen hierzulande insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen. Das waren fast genauso viele wie im Rekordjahr 2024, als von Januar bis einschließlich August 339,4 Millionen Übernachtungen in den Büchern standen.

Die Wiesbadener Statistiker berücksichtigen Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen.