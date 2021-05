Fahrradboom sorgt für lange Wartezeiten in Werkstätten

Braunsbedra - Für Fahrradreparaturen müssen Radler derzeit in den Werkstätten in Sachsen-Anhalt zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Im ländlichen Raum kann es bis zu vier Wochen dauern, ehe ein Termin in einer Werkstatt zu ergattern ist, wie Uwe Bönicke, der Innungsmeister der Landesinnung Zweiradmechaniker in Sachsen-Anhalt, auf dpa-Anfrage in Braunsbedra mitteilte.

Noch länger müssen sich Radfahrer in den städtischen Ballungsgebieten gedulden: Hier könne es bis zu drei Monate dauern, bis einer der derzeit hoch begehrten Termine vereinbart werden könne, sagte Bönicke.

Der Innungsmeister erklärte die langen Wartezeiten mit dem generellen Fahrradboom und dem Fachkräftemangel in der Branche. Allerdings zeichne sich eine positive Entwicklung ab: Bundesweit sei ein sprunghafter Anstieg der Zahl der Meisterschüler zu beobachten. Teilweise seien die Meisterschulen bis März 2022 ausgebucht.