Europas größter Kondomhersteller ist insolvent: Ist der Grund der fehlende Sex?

Europas größter Kondomhersteller CPR ist insolvent. Doch der Grund liegt nicht an weniger werdenden geschützten Geschlechtsverkehr.

Sarstedt/DUR/awe - Weniger Sex, gleich weniger Kondome? Europas größter Kondomhersteller, CPR aus Sarstedt im Landkreis Hildesheim, ist insolvent. Grund ist aber kein ausbleibender Sex vieler Menschen, sondern der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Denn der Kondomhersteller machte bisher rund ein Viertel seines Umsatzes in Russland. Die russischen Importeure wollten die Lieferungen zwar zahlen, allerdings nur in Rubel.

Das Geld kann zwar auch angenommen werden, man dürfe es aufgrund der Sanktionen aber nicht in Euro umtauschen. Medienberichten zufolge sollen rund 100 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen sein. 2019/2020 hatte CPR schon einmal ein Insolvenzverfahren am Laufen, was jedoch abgewendet werden konnte.

Nach eigenen Angaben produziert CPR 210 Millionen Kondome jährlich.