Die Elbe Flugzeugwerke in Dresden kümmern sich um den Umbau und die Wartung von Flugzeugen. Jetzt landet erneut das größte Passagierflugzeug der Welt an der Elbe: ein Airbus A380. Das sind die Hintergründe.

Dresden. - Die Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) in Dresden erwarten einen weiteren riesigen Airbus A380 zur Wartung. Das größte Passagierflugzeug soll am Dienstag an der Elbe eintreffen und gehört der australischen Airline Qantas, teilten die EFW mit.

Die Maschine werde mit einer vierköpfigen Pilotencrew und in Begleitung weiterer Crew-Mitglieder von Sydney über Singapur eingeflogen und soll am Vormittag in Dresden eintreffen.

Interessierte können am Flughafen Dresden die Landung des Mega-Liners voraussichtlich gegen 10 Uhr verfolgen.

Mehrere Airbus A380 der Luftlinie Quantas werden erwartet

Nach Angaben der Elbe Flugzeugwerke ist der betreffende Airbus seit gut zehn Jahren auf Verbindungen von Australien nach Europa (London), den USA sowie nach Asien im Einsatz und für die EFW kein Unbekannter.

Die Maschine sei schon 2020 für Wartungen und eine umfassende Erneuerung der Kabine in Dresden gewesen. In enger Taktung würden im Laufe des ersten Halbjahrs mehrere A380 von Qantas für Wartungsarbeiten nach Dresden kommen.

Flugpause des Airbus A380 während Corona-Pandemie

Der Airbus A380 mit 525 Plätzen in der Standardausführung war während der Corona-Pandemie von den Airlines nicht betrieben worden, erlebt nun aber wieder ein Comeback, hieß es.

In Dresden standen in den vergangenen Jahren mehr als 40 Maschinen dieses Typs in den Hallen der EFW. Das Unternehmen - eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Singapur) und Airbus - rüstet Passagierflugzeuge auch zu Frachtflugzeugen um.

Die Elbe Flugzeugwerke beschäftigen mehr als 2.000 Mitarbeiter. Der Umsatz für das Jahr 2023 wird mit rund 600 Millionen Euro angegeben.