Reisepass, Handy, Schlüssel, Zahnbürste – und was noch? Ab Mittwoch müssen die meisten Deutschen für Reisen nach Großbritannien an eine weitere wichtige Sache denken, die auch noch Geld kostet.

Antrag per App

London - Wer in diesen Tagen nach Großbritannien reist, sollte zuvor noch einmal sein E-Mail-Postfach kontrollieren. Ab Mittwoch (2. April) benötigen deutsche Reisende, die kein Visum haben, für Flüge und Fahrten ins Vereinigte Königreich die neue elektronische Einreisegenehmigung ETA, die mit dem Reisepass verknüpft wird. Die Bestätigung für die Übermittlung des Antrags sowie für die erfolgreiche Bearbeitung kommt per Mail.

Beantragt werden kann die ETA am schnellsten über eine entsprechende App, aktuell müssen umgerechnet gut zwölf Euro bezahlt werden, ab dem 9. April knapp 20 Euro. Wer ohne Antrag losfliegt oder losfährt, wird entweder von den Fluglinien nicht mitgenommen oder bei der Einreise bei der Passkontrolle abgewiesen.

Bei Flügen der Lufthansa, die Großbritannien täglich von mehreren deutschen Flughäfen ansteuert, erfolge die Überprüfung beim Check-in-Vorgang „mit systemseitiger Unterstützung“, teilte ein Unternehmenssprecher auf dpa-Anfrage mit. „Zusätzlich haben wir eine Dokumentenkontrolle vor Boarding etabliert.“

Weil die Fluggesellschaft vorab seit Wochen über die wichtige Änderung informiert, etwa per Mail und beim Online-Check-in, „erwarten wir, dass die Fluggäste bereits gut im Bilde sind“, teilte die Lufthansa mit. Auch andere Anbieter wie die britische Fluggesellschaft Easyjet kommunizierten die ETA-Pflicht in den vergangenen Tagen schriftlich. Das letzte Wort haben die Grenzbehörden.

Beantragung mit dem Handy

Im Kern ist die ETA eine zusätzliche Sicherheitsüberprüfung, die britische Regierung kann zudem mit Zusatzeinnahmen in Millionenhöhe rechnen. In der „UK ETA“-App muss ein Foto des Reisepasses sowie ab einem Alter von über neun Jahren ein Foto des Gesichtes hochgeladen werden. Beantwortet werden müssen zudem diese Fragen:

Haben Sie einen Job?

Wurden Sie jemals strafrechtlich verurteilt?

Waren Sie jemals in eine der folgenden Handlungen verwickelt oder wurden Sie verdächtigt, eine der folgenden Handlungen begangen zu haben? - Kriegsverbrechen, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Terrorismus, einschließlich Unterstützung von oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Unterstützung extremistischer Gruppen oder Äußerung extremistischer Ansichten

Die Bestätigung der Einreisegenehmigung soll wegen der automatisierten Bearbeitung in der Regel schnell kommen, die britische Regierung gibt aber eine Bearbeitungszeit von bis zu drei Werktagen an. Die ETA berechtigt zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren. Möglich ist deshalb auch etwa ein Kurzzeitstudium (bis zu sechs Monate).