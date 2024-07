Halle (Saale)/Magdeburg. - Online bestellen, in der Filiale abholen: Nach dm will nun auch die Drogeriekette Rossmann den Click-and-Collect-Service anbieten. Zunächst einmal sollen die Abholstationen in zehn Filialen in Deutschland getestet werden, teilt das Unternehmen mit.

Click and Collect funktioniert ganz einfach: Kunden bestellen über die Website die gewünschten Produkte und können sie dann während der Öffnungszeiten in den Filialen abholen. Bei Rossmann soll das künftig "einfach, kontaktlos und ohne Wartezeiten" möglich sein, wie das Unternehmen in seiner Presseinformation verspricht.

Nach Konkurrent dm: Drogeriekette Rossmann testet Click and Collect in seinen Filialen

Demnach erhalten die Kunden bei ihrer Bestellung im Onlineshop einen QR- und Pin-Code per E-Mail und können mit diesem dann ihr Paket an der Abholstation der jeweiligen Filiale eigenständig entnehmen. Die Abholstationen sollen dafür in die Fotoabteilungen integriert werden.

Rossmann begründet den neuen Service damit, dass es eine steigende Nachfrage nach Click-and-Collect-Bestellungen gebe. "Zum einen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet, zum anderen erhöht sich der Einkaufskomfort auf Kundenseite", so das Unternehmen.

Zunächst einmal testet Rossmann das Konzept lediglich in München und neun weiteren noch unbekannten Städten. Die erste Abholstation soll am Samstag geöffnet werden. Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, welche weitere Filialen bei dem Test mitmachen.

"Bei erfolgreichem Test sollen die Abholstationen zeitnah in weiteren Märkten ausgerollt werden", teilte Rossmann lediglich mit.

Ikea, Baumärkte, Supermärkte: Click and Collect wird beliebter im Handel

Rossmann folgt damit seinem Konkurrenten dm, der bereits seit 2022 Abholstationen in seinen Filialen aufbaut. Generell setzen immer mehr Handelsketten auf diesen Service, zuletzt kündigte Aldi Süd an, Abhol-Automaten zu testen. Bei der Supermarktkette Rewe wird laut eigenen Angaben schon in jedem zweiten Supermarkt Click and Collect angeboten.

Auch Baumärkte oder der Möbelhändler Ikea geben ihren Kunden schon länger die Möglichkeit, online zu bestellen und die Waren dann vor Ort abzuholen.