Bunt und gestreift: Condor verpasst seinen Flugzeugen dieses neue Outfit

Berlin/DUR/mad - Die ersten Condor-Ferienflieger rollen schon im neuen Gewand über die Start- und Landebahnen, aber bis wirklich alle Maschinen im neuen Outfit daher kommen, werden wohl noch Monate vergehen. Die Fluggesellschaft hat am Montag seinen neuen Markenauftritt vorgestellt - und das neue Outfit birgt geschmacklich durchaus Streitpotenzial. Doch Condor hat sich natürlich etwas dabei gedacht.

"Condor ist Urlaub. Und Urlaub ist gestreift", teilt die Fluggesellschaft mit. „Unser neues Markenzeichen sind Streifen, unsere Bildmarke steht für unsere Herkunft und die Farben für die Vielfalt", sagt Ralf Teckentrup, CEO von Condor.

Condor-Maschinen tragen künftig Streifen in fünf Farben. Inspiriert von Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen will sich Condor zum unverwechselbaren und einzigartigen Ferienflieger entwicklen. Der Weg vom Tochterunternehmen eines vertikal intergrierten Reisekonzerns zu einer unabhängigen Airline solle nun auch optisch zum Ausdruck gebracht werden. "Condor ist Urlaub und Condor ist unverwechselbar – wie unser neues Design, mit dem wir jetzt in die Zukunft starten“, so Teckentrup weiter.

The stage is yours, liebe #A330neo! 🌴



Den aufmerksamen Spottern ist dieser Anblick natürlich nicht entgangen – unsere erste A330neo im neuen Dress, durfte sich am Montag in #Toulouse endlich zeigen. ✨#CondorAirlines #LeidenschaftIstUnserKompass #TheFutureStartsNow #Airbus pic.twitter.com/0NTjPW37rk — Condor Airlines News (@Condor) April 6, 2022

Konzeption und Kreation des neuen Auftritts entstand in der Kreativagentur vision alphabet in Berlin. Ziel sei gewesen, Condor mit einer besonderen visuellen Eigenständigkeit auszustatten. Die Erfindung des Ferienfluges und der "wirkungsvolle Urlaubscode, die Streifen des Sommers, der Freude und der Freiheit" wurden miteinander kombiniert, heißt es in der Mitteilung.

Die Bildmarke hat ein Facelift erhalten, die Linien sind feiner und dynamischer geworden. Auch der Condor-Schriftzug wurde angepasst. Er kommt kompakter daher und soll durch die neue Kleinschreibung eigenständiger wirken.

Und auch die Accessoires der Crew-Uniformen, wie Halstücher, Krawatten und Pins, werden im neuen Design angepasst. Das neue Design soll nach und nach auch an Bord, in Flughäfen, auf der Website und Social-Media-Kanälen Einzug halten. Gegenstände wie Becher, Decken und Besteck, sowie sämtliche Materialien am Boden wie Bordkarten, Ausweise und Flughafenbeschilderung, sollen getauscht werden.

Aber es werde nichts entsorgt, nur weil es noch das alte Design hat. Alles wird aufgebraucht. Bis 2024 sollen dann 80 Prozent der Flotte umlackiert sein, dann wären ohnehin Neulackierungen geplant gewesen. Condor wähle also bewusst einen nachhaltigen Weg für die eigene Umgestaltung, heißt es.