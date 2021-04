Brutto-Verdienste im Land Brutto-Verdienste im Land: Einkommen steigen auf 3.468 Euro bei Vollzeitbeschäftigung

Halle (Saale) - Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 3.468 Euro brutto im Monat verdient. Das seien 2,9 Prozent mehr gewesen als im Jahr davor, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle ...