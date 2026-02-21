Stellt die Bundesregierung ihr wichtigstes Ökonomen-Gremium neu auf? Die Amtszeit einer „Wirtschaftsweisen“ läuft aus - und wird womöglich nicht verlängert.

Berlin - Die Wirtschaftswissenschaftlerin Ulrike Malmendier könnte nach einem Bericht des „Handelsblatts“ als sogenannte Wirtschaftsweise ausscheiden. Malmendiers Amtszeit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung läuft am 28. Februar aus. Die Bundesregierung könnte sie um mehrere Jahre verlängern - doch nach „Handelsblatt“-Informationen gibt es innerhalb der Regierung Widerstand.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, man habe großes Interesse an einer raschen Klärung der Personalfrage. „Wiederberufungen sind grundsätzlich möglich, aber nicht zwingend“, hieß es. Dem Ministerium sei wichtig, den Sachverständigenrat mit Blick auf zentrale gesamtwirtschaftliche Herausforderungen aufzustellen. „Hierzu ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen zurzeit insbesondere makroökonomische, handelspolitische und finanzpolitische Expertise gefragt.“

Malmendier sitzt seit 2022 im Sachverständigenrat. Ihre Expertise liegt im Bereich der Kapitalmärkte, der Unternehmensfinanzierung und der Verhaltensökonomie, sie forscht an der US-Universität Berkeley.