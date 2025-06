In Hamburg und Berlin nutzt die Bahn Lichtschranken, um Passagiermengen in Schnellbahnen zu ermitteln. Dank Künstlicher Intelligenz könnten Prognosen früher als bislang gestellt werden.

Eine Anzeige an einer Hamburger S-Bahnstation zeigt die Auslastung einer einfahrenden Bahn an.

Die Deutsche Bahn will mit Künstlicher Intelligenz die Auslastung von S-Bahnen bestimmen. Das geht aus einer Mitteilung der Bahntochter S-Bahn Hamburg hervor.

Die Bahn bestimmt demnach an den meisten S-Bahnstationen in Hamburg und an mehreren Stationen in Berlin mit Lichtschranken, wie voll Schnellbahnen sind. In Berlin handelt es sich bislang um einen Test.

Neu ist, dass Messdaten mit Kalkulationen Künstlicher Intelligenz abgeglichen werden, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Fahrgäste könnten früher als bislang über die Auslastung informiert werden.

Die Prognose erreiche eine Genauigkeit von mehr als 90 Prozent, sagte die Leiterin von „DB Lightgate“, Julia Kuhfuß. In Berlin komme Künstliche Intelligenz bislang nicht zum Einsatz, sagte ein Sprecher der Bahntochter S-Bahn Berlin.

Fahrgäste können auf Anzeigen am Bahnsteig sehen, wie voll einfahrende Züge sind. Die Farbe Grün steht für viel Platz, Gelb für mittlere Auslastung und Rot für wenig Platz im Wagen. 88 Prozent aller S-Bahnstationen in Hamburg verfügen laut Bahn inzwischen über Auslastungsanzeigen.