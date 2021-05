Aldi Süd: Kunde beschwert sich über Riesenhandschuh, aber die Erklärung ist logisch

Köln - Gleich mehrere riesige weiße Plastikhandschuhe hängen in den Aldi-Filialen vor der Backtheke – zum schnellen Abreißen und Reinschlüpfen.

Einem Aldi-Kunden aber gefallen die riesigen Wegwerf-Handschuhe so gar nicht. Er macht auf Facebook seinem Unmut Luft, postet mehrere Bilder von den Handschuhen auf der Facebook-Seite von Aldi Süd.

Aldi-Kunde kritisiert Plastikmüll

Dazu schreibt er: „Wir haben riesige Müllstrudel, Plastik ist ein gewaltiges Problem, Millionen Menschen alleine in Deutschland überdenken ihr Konsumverhalten, und Aldi Süd bringt Einweg-Folienhandschuhe an den Backwaren?! Was ein Fail. Mir fehlen die Worte.”

Tatsächlich ist das Plastik in den Ozeanen ein riesiges Umweltproblem. Laut Schätzungen könnte es im Jahr 2050 mehr Plastik geben als Fische.

Mehrere andere User reagieren auf seinen Post, kommentieren mit „Echt ohne Worte” oder „Das kann wirklich nicht deren Ernst sein”.

Doch Aldi versucht, die Wogen zu glätten.

Das Unternehmen erklärt: „Wir können deine Besorgnis verstehen und natürlich versuchen wir, auf unnötiges Plastik zu verzichten.”

Bei der Backtheke müsse man sich aber an die Hygienevorschriften halten.

„Wie du auf dem Bild erkennen kannst, steht für die Entnahme auch eine Zange zur Verfügung. Unsere Kunden können so ihre bevorzugte Entnahmeweise auswählen.”

Die Erklärung leuchtet auch anderen Kunden ein.

„Mir ist lieber, die Kunden benutzen die Zangen oder Handschuhe, statt mit ihren schmutzigen Fingern in den Backwaren zu wühlen”, schreibt ein Nutzer.

Aldi erweitert Backwaren-Angebot

Erst kürzlich teilte Aldi mit, seine 2009 eingeführten Back-Automaten einstampfen und das gesamte Backwaren-Angebot erweitern zu wollen.

Das neue Konzept, das nach und nach in allen Filialen eingeführt wird, heißt „Meine Backwelt”. Inklusive der riesigen Handschuhe aus Plastik vor den Theken.

(mg)