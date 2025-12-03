820 Passagierflugzeuge wollte das Unternehmen in diesem Jahr an die Kunden bringen. Das klappt nicht. Woran das liegt.

Toulouse - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus 766 Maschinen an die Kunden.