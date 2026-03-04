Krisen hin, Zölle her - das Geschäft mit Turnschuhen und Sportklamotten läuft für Adidas wie geschnitten Brot. In diesem und den nächsten Jahren sollen die Umsätze um viele Milliarden klettern.

Herzogenaurach - Der Sportartikelkonzern Adidas will in diesem Jahr seinen Umsatz um zwei Milliarden Euro nach oben schrauben. Das wäre eine Steigerung im oberen einstelligen Prozentbereich, teilte das Unternehmen in Herzogenaurach mit. 2025 waren die Erlöse der Marke Adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen.

Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 1,377 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte zuletzt unter anderem mit der Wiederauflage von Retro-Produkten aus seinem Archiv massiv gepunktet. In diesem Jahr soll unter anderem die Fußball-WM in Nordamerika weiteren Schub bringen.

Das Unternehmen geht für die nächsten Jahre von einem starken Wachstum der Sportartikelbranche aus. Bis 2028 soll der Umsatz daher pro Jahr währungsbereinigt ebenfalls im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.