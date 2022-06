Video: Augenzeuge im Ukraine-Krieg - "Alle 30 Minuten Bombenalarm, minütliche Einschläge"

"Wir sind noch am Leben!"Der Kontakt zu Tymofii Matskevych war fast zwei Tage lang abgebrochen. Nun spricht der Ukrainer, der Bekannte in Magdeburg hat, über die dramatische Situation in Chernihiv, rund 100 Auto-Kilometer von der russischen Grenze im Norden der Ukraine entfernt.

Tymofii Matskevych und seine Familie befinden sich zurzeit in einem Bunker unter dem mehrstöckigen Haus in Chernihiv, wo er eine Wohnung im neunten Stock bezieht.

Chernihiv/Magdeburg - Die Situation für die zivile Bevölkerung in der Ukraine ist besorgniserregend, nahezu dramatisch. So schildert Tymofii Matskevych die Lage in seinem Wohnort Chernihiv, eine der ersten Städte, die die russischen Truppen am 24. Februar versucht haben, einzunehmen. Zwischenzeitlich war der Kontakt zu ihm abgebrochen. Jetzt befindet er sich kurzfristig in Sicherheit in einem Bunker. Er ist sich noch nicht sicher, wo er schlafen wird die Nacht.