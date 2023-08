Ökosystem Studie zu Schutzmaßnahmen für bedrohte Korallenriffe

Korallen sind Nesseltiere, die mit Algen in einer Gemeinschaft zum gegenseitigen Nutzen leben. Diese Lebensgemeinschaft ist wegen der Meereserwärmung infolge des Klimawandels zunehmend in Gefahr. Was tun?