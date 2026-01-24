Wieder fallen in Minneapolis Schüsse bei einem Einsatz von Bundesbeamten. Ein Mann wurde getötet. Bund und örtliche Behörden widersprechen sich in manchen Details.

Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen und was nicht

Ein Mann starb durch Schüsse eines Beamten in Minneapolis.

Minneapolis - Bereits Anfang Januar starb eine Frau in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota nach Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE. Nun stirbt erneut ein Mann - wieder nach Schüssen bei einem Einsatz von Bundesbeamten. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

Was wir wissen

Das Geschehen: In Minneapolis wurde am Samstagvormittag (Ortszeit) eine Person nach Schüssen durch einen Bundesbeamten für tot erklärt, wie das US-Heimatschutzministerium mitteilte.

Der Tote: Bei dem Toten handelt es sich um den 37-jährigen Alex Pretti aus Minneapolis. Seine Eltern werfen den Einsatzkräften in einer Stellungnahme vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund getötet zu haben. Er soll laut US-Medienberichten als Krankenpfleger gearbeitet haben.

Die Waffe: Das Heimatschutzministerium teilte mit, die getötete Person sei bewaffnet gewesen. Die Behörde veröffentlichte das Foto einer Pistole. US-Präsident Donald Trump betonte, die Waffe sei geladen gewesen. Nach Angaben des Polizeichefs von Minneapolis war der Getötete berechtigt, eine Waffe zu tragen.

Was wir nicht wissen