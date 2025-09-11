Правоконсервативный активист Чарли Кирк выступает на улице в американском университете. Затем раздаётся выстрел. Позже президент США объявляет о смерти Кирка.

Влиятельный сторонник Трампа и подкастер Чарли Кирк выступал на кампусе университета, когда в него выстрелили. Он был приглашённым оратором в Университете долины Юты и сидел под тенью палатки в среду днём (по местному времени). На видеозаписях в социальных сетях слышен выстрел, слушатели падают на землю, кричат, бегут прочь. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о смерти Кирка на своей платформе Truth Social.

Правоконсервативный активист с миллионами последователей

31-летний Кирк — не просто сторонник Трампа. Ему следуют миллионы людей в различных социальных сетях. Он является одной из известных правоконсервативных фигур в США. Он поддерживал Трампа в предвыборной кампании. На кампусе в Юте Кирк раздавал типичные красные кепки движения Трампа с лозунгом «Make America Great Again» или надписью «47», намёк на Трампа как 47-го президента США.

Некоторые детали инцидента на кампусе в западном штате Юта остаются неясными спустя несколько часов. В полдень (по местному времени) был произведён выстрел, сообщает университет в X. Территория была закрыта. На видеозаписях в социальных сетях слышно, что Кирку задают вопросы о насилии с применением оружия в США, вскоре до того, как он сам был поражён выстрелом.

Сначала был задержан один человек, но после допроса освобождён, как сообщил глава ФБР Кэш Патель в X. Расследование продолжается, говорится на пресс-конференции следователей и представителей властей штата Юта. Они намерены найти стрелка. В сообщении властей Юты позже говорится, что два человека были задержаны и освобождены. Они не имели отношения к инциденту.

Представители властей Юты считают, что это было целенаправленное преступление. Был произведён выстрел в сторону жертвы. Республиканский губернатор Юты Спенсер Кокс назвал смертельный выстрел по Кирку «политическим покушением». Университет также назвал убийство Кирка «ужасным актом политического насилия».

На пресс-конференции высказывается предположение, что стрелок мог находиться на крыше. «New York Times» сообщает, что представитель университета подтвердил, что выстрел был произведён с близлежащего здания. Газета анализирует записи с мероприятия на кампусе и обнаруживает человека, который сначала, похоже, лежал на крыше, затем встал и ушёл — после выстрела.

Трамп: «Чарли, мы тебя любим!»

Кирк был частью важного круга влиятельных правоконсервативных активистов в США. Как сильно консервативное сообщество поддерживает его, свидетельствуют многочисленные соболезнования от министров правительства США.

Трамп пишет, что Кирк был великолепным и легендарным. «Никто не понимал молодёжь в Соединённых Штатах Америки лучше или не чувствовал её так, как Чарли». Он был любим и восхищён «ВСЕМИ», в том числе и им самим, добавляет Трамп. «Чарли, мы тебя любим!» Госсекретарь Марко Рубио говорит об убийстве.

Но не только республиканцы высказываются. На аккаунте Трампа-предшественника, демократа Джо Байдена, вскоре после сообщения о смерти можно прочитать: «В нашей стране нет места для такого рода насилия. Оно должно прекратиться». Он и его жена Джилл молятся за семью Кирков. Подкастер был отцом двоих детей и женат.

Также за рубежом Кирк был отмечен после своей смерти: израильский премьер-министр и союзник Трампа Биньямин Нетаньяху назвал его на X «другом Израиля» и «невероятным человеком», которого потеряли.

Трамп распорядился, чтобы флаг США на Белом доме и других зданиях, включая посольства по всему миру, был приспущен в знак траура. Преступление произошло в период, когда Америка глубоко разделена.

Трамп поднимает тему политического насилия

«Давно пора, чтобы все американцы и СМИ признали, что насилие и убийства — трагические последствия того, когда демонизируют тех, с кем не согласны», — говорит президент США в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Сразу после этого обращения к «всем американцам» он переходит к критике «радикальных левых», которые, по его утверждению, сравнивали американцев, таких как Кирк, с «нацистами и худшими массовыми убийцами и преступниками мира». «Такая риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы сегодня переживаем в нашей стране, и она должна немедленно прекратиться». Его правительство найдёт каждого, кто способствовал этому зверству и другому политическому насилию.

Трамп упоминает в своём перечислении политического насилия в США также покушение в штате Пенсильвания прошлым летом, которое он пережил. Политическое насилие против демократических политиков, например, смертельные выстрелы по демократическому депутату и его супруге в штате Миннесота этим летом, он не упоминает. О смерти Кирка он говорит: «Это тёмный момент для Америки».

Активист с молодёжной организацией

Кирк основал в 2012 году молодёжную активистскую организацию Turning Point USA, ориентированную на студентов. Он собирался выступать в ближайшие недели в многих других университетах — под лозунгом «American Comeback».