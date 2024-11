Bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 treten die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump gegeneinander an. Wer liegt gerade vorn? Alles Wissenswerte zur US-Wahl finden Sie hier.

Präsidentschaftswahl 2024 in den USA: Trump oder Harris - Wer liegt vorn?

Halle/Magdeburg. - Die USA wählen einen neuen Präsidenten – oder erstmals eine Präsidentin. Nach dem Verzicht des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden tritt die Demokratin Kamala Harris gegen den Republikaner Donald Trump an.

Harris ist amtierende Vizepräsidentin der USA. Trump, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war, verlor bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden.

US-Wahl 2024: Kamala Harris gegen Joe Biden

Die ersten Wahllokale schließen am Mittwoch, 6. November, um 1 Uhr (deutsche Zeit), die letzten um 6 und 7 Uhr. Bis das endgültige Ergebnis der Präsidentschaftswahl feststeht, kann es aber mehrere Tage dauern.

Bei der US-Wahl 2020 stand erst vier Tage nach der Wahl fest, dass Joe Biden gewonnen hatte.

Die US-Wahl 2024 im Liveblog

Das komplizierte Wahlsystem der USA

Das Wahlsystem der USA unterscheidet sich deutlich von unserem. Es gewinnt nicht zwingend der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen. Es gewinnt, wer die meisten Wahlmänner-Stimmen erringt.

Jeder US-Bundesstaat stellt je nach Einwohnerzahl eine bestimmte Zahl an Wahlmännern. Wer in dem Bundesstaat die Stimmen-Mehrheit hat – und sei sie noch so knapp – bekommt alle Wahlmännerstimmen des Staates. Nur zwei Staaten teilen die Wahlmännerstimmen nach den Mehrheitsverhältnissen.

Quiz: Was wissen Sie über die US-Wahl?

Was sind Swing States?

In den meisten US-Bundesstaaten sind die Mehrheiten eindeutig. So wählt Kalifornien seit Jahrzehnten mehrheitlich den Kandidaten der Demokraten. In Texas hingegen wählt die Mehrheit traditionell republikanisch. Deswegen konzentriert sich der US-Wahlkampf auf eine kleine Zahl sogenannter „Swing States“.

Diese Bundesstaaten wählen mal mehrheitlich demokratisch, mal republikanisch. Bei einem engen Präsidentschaftsrennen geben diese Staaten am Ende den Ausschlag. Entsprechend hart kämpfen Harris und Trump hier um Wählerstimmen. Zu diesen Staaten gehören unter anderem Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Nevada und Georgia.

Aufgrund des besonderen US-Wahlrechtes entscheidet sich die Wahl vor allem in den Swing States. Grafik: dpa

Rückblick: die US-Wahl 2020

2020 gewann Joe Biden die US-Wahl knapp gegen Amtsinhaber Donald Trump. In mehreren Bundesstaaten war es am Ende extrem knapp. Teilweise wurde wochenlang gezählt. Trump streute bereits während des Auszählens immer wieder Betrugs-Gerüchte. Bis heute hat er die Wahl nicht anerkannt.

Trumps ständige Tiraden stachelten seine Anhänger schließlich soweit auf, dass diese zum Termin der offiziellen Bestätigung des Wahlergebnisses am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten. Fünf Menschen starben, über 100 wurden verletzt.

Trump wurde schließlich vor Gericht angeklagt. Der oberste Gerichtshof stellte jedoch fest, dass Trump als zu dem Zeitpunkt noch amtierender US-Präsident weitgehende Immunität genoss und nicht belangt werden könne.

Neue Unruhen nach der US-Wahl 2024?

Auch vor der US-Wahl 2024 gibt es von Donald Trump kein Bekenntnis, dass er das Wahlergebnis auch im Falle einer Niederlage akzeptieren werde. Sollte Trump also gegen Harris verlieren, besteht die Möglichkeit, dass er seine Anhänger erneut zu Unruhen aufstachelt.