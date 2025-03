Washington/Kiew/Moskau - Ohne die US-Hilfen, hieß es immer, ist die Ukraine nicht in der Lage, im russischen Angriffskrieg zu bestehen. Nun hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Unterstützung ausgesetzt, um Druck nach dem Eklat im Weißen Haus auf den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj auszuüben, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen. Dazu, was das nicht nur für Kiew nach drei Jahren Kampf gegen die russische Invasion bedeutet, sondern auch für Deutschland und Europa, einige Fragen und Antworten:

Was wird jetzt nicht ausgeliefert und welchen Umfang hat das?

Der Umfang der gestoppten Lieferungen ist vorerst nicht bekannt. Trump hatte von seinem Vorgänger Joe Biden eine Erlaubnis übernommen, noch Waffen aus US-Arsenalen im Wert von umgerechnet über 3,7 Milliarden Euro auszuliefern. Der angeordnete Stopp soll dabei Medien zufolge alle US-Ausrüstungen betreffen, die bisher nicht in der Ukraine sind. Also auch Waffen, die per Flugzeug oder Schiff gerade transportiert werden oder sich in Transitbereichen in Polen befinden.

Was genau auf dem Weg in die Ukraine gestoppt wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Dem Pentagon zufolge war zuletzt Munition für die Himars-Mehrfachraketenwerfer, Panzerabwehrwaffen und Artilleriegranaten in der Auslieferung. Zum Ende Dezember noch genehmigten Paket gehörten auch Munition für Flugabwehrsysteme und schultergestützte Stinger-Flugabwehrraketen. Bereits vor der Trump-Anordnung drohte der Waffenfluss aus den USA wegen fehlender neuer Pakete zu versiegen.

Enden auch geheimdienstliche Informationen aus Washington und Starlink?

Ob die USA auch die Weitergabe ihrer Aufklärungsdaten einstellen, ist unklar. Eine Einstellung wäre für die ukrainischen Streitkräfte ein herber Schlag. Präzisionsschläge hinter der Frontlinie auf Logistikhubs und Stäbe der russischen Armee würden dadurch erschwert. Auch die ukrainische Flugabwehr ist stark auf US-amerikanische Daten beispielsweise über Raketenstarts und in der Luft befindliche strategische Bomber Russlands angewiesen.

Der vor allem für das Frontgebiet wichtige Einsatz der Starlink-Systeme für Internetverbindungen per Satellit scheint zumindest nicht gefährdet zu sein. Trump-Berater und Starlink-Besitzer Elon Musk dementierte Berichte prompt, dass Washington mit einer Abschaltung drohe. Finanziert wird der Betrieb von etwa 25.000 Starlink-Terminals derzeit durch Polen. Und diese Finanzierung ist nach Auskunft des polnischen Digitalisierungsministeriums mindestens bis Ende September gesichert.

Was bedeutet das für die Ukraine?

Es ist nicht so, dass die Front nun sofort zusammenbricht, weil das Land noch Reserven hat. Allerdings sind die Nachrichten aus Washington für den Kampfgeist der ukrainischen Verteidiger ein schwerer Schlag.

Schon als der US-Kongress zu Beginn des Jahres 2024 neue Ukraine-Hilfen blockierte, fiel die Industriestadt Awdijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk in russische Hand. Die gut ausgebaute Frontlinie war vor allem aus Mangel an Artilleriegranaten nicht mehr zu halten, und die ukrainischen Truppen wurden um teils einige Dutzend Kilometer zurückgedrängt. Dieses Mal könnten die Folgen wesentlich dramatischer sein.

Wie Präsident Selenskyj vor einem Monat erklärte, stammen gut 30 Prozent der Waffen und der Technik, die von der ukrainischen Armee eingesetzt werden, aus den USA. Bei den Waffen selbst lag der US-Anteil demnach sogar bei 40 Prozent, während die Europäer bisher weniger als 30 Prozent beisteuerten. Die Ukrainer und ihre verbliebenen Verbündeten sind dabei nicht in der Lage, einen Ausfall der US-Hilfen zu kompensieren.

Wie lange kann das von Russland angegriffene Land durchhalten?

Bisher gingen Experten in Schätzungen davon aus, dass die ukrainische Armee allenfalls bis zum Sommer in der momentanen Intensität weiterkämpfen könne. Spätestens dann würde ihr die Munition vor allem bei US-amerikanischen Waffensystemen, wie den Himars-Raketenwerfern oder auch der Patriot-Flugabwehr, ausgehen. Schläge auf die russische Logistik im Hinterland würden seltener werden; und russische Raketen und Drohnen könnten im Gegenzug leichter die ukrainische Flugabwehr durchbrechen.

Sollten die US-Hilfen längere Zeit ohne Ersatz ausfallen, dann sind auch stärkere Frontverschiebungen mit drastischen Konsequenzen auch für das ukrainische Staatsoberhaupt selbst nicht mehr ausgeschlossen. Bisher hat Selenskyj einen in den USA geforderten Rücktritt kategorisch abgelehnt.

Was bedeutet das für Russland?

Russland fordert seit langem ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine - als Voraussetzung für eine Beendigung des Blutvergießens. Deshalb begrüßte Kremlsprecher Dmitri Peskow die Ankündigung aus Washington, die Militärhilfe einzustellen. Damit erhöhe sich auch der Druck auf Selenskyj für eine Verhandlungslösung.

Die russische Armee könnte aus Sicht des Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington die Lage nun massiv ausnutzen. „Die Einstellung der US-Militärhilfe und der finanziellen Unterstützung zur Stärkung der ukrainischen Rüstungsindustrie könnte dazu beitragen, das Gleichgewicht des Krieges zu kippen und Russland größere Vorteile auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu verschaffen, was die Wahrscheinlichkeit eines russischen Sieges in der Ukraine erhöhen würde“, heißt es in der ISW-Analyse. Die Experten betonten, dass die bisherige Hilfe dazu beigetragen habe, russische Erfolge zu verhindern.

Konkret könnte Russland nun lange anvisierte Ziele wie die Städte Pokrowsk, Tschassiw Jar und Kupjansk erobern. Auch der für Selenskyj persönlich wichtige ukrainische Brückenkopf im russischen Gebiet Kursk läuft Gefahr, komplett verloren zu gehen. Nach dem Einmarsch dort Anfang August geraten die ukrainischen Truppen schon jetzt zunehmend unter Druck.

Können die Europäer einspringen?

Unter den europäischen Staaten tragen bisher Deutschland und Großbritannien die Hauptlast der militärischen Hilfe, wie der Ukraine Support Tracker zeigt. Andere große Staaten - Spanien, Italien und teils auch Frankreich - waren zurückhaltend.

Der militärische Chefkoordinator der deutschen Ukraine-Hilfe, Generalmajor Christian Freuding, war im Februar in der Ukraine und sagte danach, mit dem nötigen Willen könnten die Europäer US-Hilfen kompensieren. Schon jetzt leisteten sie mit Kanada 60 Prozent der Militärhilfe. Bei kritischer Munition stellten die Europäer und andere Partner nach ukrainischen Angaben sogar 80 Prozent des Materials bereit. Neben mehr Luftverteidigungssystemen brauchen die Ukrainer nach Freudings Worten für ihre 100 kämpfenden Brigaden auch mehr gepanzerte Gefechtsfahrzeuge - als Ersatz für Ausfälle.

Gibt es schon konkrete Pläne der EU?

Auf einem EU-Sondergipfel am Donnerstag wollen die 27 Staats- und Regierungschefs über einen Milliarden-Verteidigungsplan sprechen, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat. Dieser sieht etwa einen neuen Fonds von 150 Milliarden Euro vor, um die Verteidigungsinvestitionen in der EU zu erhöhen - unter anderem für Militärhilfen für die Ukraine.

Von der Leyen hofft, dass ihr Vorschlag zusammen mit privatem Kapital und zusätzlichen Mitteln für die Europäische Investitionsbank nahezu 800 Milliarden Euro für die Verteidigung mobilisieren könnte.

Doch der Gipfel könnte auch Unstimmigkeiten innerhalb der EU in Bezug auf die Ukraine aufzeigen, denn weitreichende Entscheidungen in der EU müssen einstimmig getroffen werden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und sein slowakischer Amtskollege Robert Fico haben bereits ihren Widerstand gegen eine gemeinsame Gipfelerklärung zugunsten der Ukraine signalisiert. Beide befürworten den Kurs von US-Präsident Trump im Ukraine-Konflikt und pflegen enge Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin.

Was bedeutet das Ausscheren der USA für Deutschland?

Als größter Waffenlieferant der Ukraine nach den USA richtet sich der Blick in erster Linie auf Deutschland. Schon im Wahlkampf wurde über eine Bereitstellung von drei Milliarden Euro zusätzlich für die Ukraine gestritten. Kanzler Olaf Scholz wollte das nur unter Bedingung zulassen, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Das wiederum wollte die Union nicht.

Jetzt beraten Union und SPD in ihren Sondierungsgesprächen über die Regierungsbildung nach der Wahl darüber, wie zusätzliche Milliarden für die Ukraine und die Landesverteidigung locker gemacht werden können. Im Gespräch sind ein Sondervermögen im dreistelligen Milliardenbereich und die Reform der Schuldenbremse.

Welche Folgen hätten zusätzliche Ukraine-Hilfen für die Bundeswehr?

Sollte die Hilfe für die Ukraine ausgeweitet werden, müssten womöglich industrielle Kapazitäten für die Aufrüstung der Bundeswehr umgeleitet werden. Aktuell sind weitere Lieferungen in die Ukraine angekündigt, darunter 20 Schützenpanzer und mehr als 20 Kampfpanzer, zudem drei kombinierte Feuereinheiten Iris-T. Außerdem sollen Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard, Radhaubitzen und Panzerhaubitzen, zudem 300 geschützte und gepanzerte Transportfahrzeuge und „viel Munition“ an Kiew gehen.