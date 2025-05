Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen tritt der liberale Rafal Trzaskowski (links) gegen den Rechtskonservativen Karol Nawrocki an. (Archivbild)

Warschau - Vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen deutet sich laut Umfragen ein denkbar knappes Rennen an. Nach einer Befragung im Auftrag des Portals „Onet“ führt der liberale Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski mit 50,1 Prozent der Stimmen mit hauchdünnem Vorsprung. Der Rechtskonservative Karol Nawrocki kommt auf 49,9 Prozent. Zu einem anderen Ergebnis kam eine Umfrage im Auftrag des Portals „Wirtualna Polska“. Demnach liegt Nawrocki mit 50,63 Prozent knapp vorn, Trzaskowski landet mit 49,37 Prozent dahinter.

Damit steht am Sonntag eine spannende Wahlnacht an, bei der lange unklar bleiben könnte, wer der Sieger ist. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Danach gibt es zunächst nur Prognosen. Deren Fehlertoleranz ist jedoch größer als der geringe Abstand zwischen beiden Kandidaten, der sich in den Umfragen abzeichnet. Hochrechnungen wie in Deutschland sind in Polen nicht üblich. Das offizielle Ergebnis wird erst am Montag erwartet.

Wichtige Wahl für Regierungschef Tusk

Polen ist ein politisch tief gespaltenes Land, und das Ergebnis dieser Präsidentenwahl wird den Kurs des EU- und Nato-Mitglieds maßgeblich bestimmen - mit Auswirkungen für Deutschland und Europa. Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Donald Tusk. Der Ausgang der Präsidentenwahl ist auch entscheidend dafür, ob dieser seine Reformprojekte voranbringen kann.

Die knapp 29 Millionen Wahlberechtigten in Polen sind aufgerufen, einen Nachfolger für den aus dem Amt scheidenden Andrzej Duda zu bestimmen. In Polen amtiert der Präsident fünf Jahre. Das Staatsoberhaupt hat mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland. Er repräsentiert das Land nicht nur nach außen. Der Präsident hat auch Einfluss auf die Außenpolitik, er ernennt den Regierungschef sowie das Kabinett und ist im Kriegsfall Oberkommandierender der Streitkräfte.