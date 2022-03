Ukraine-Krieg im Live-Blog: UN-Chef Guterres schließt Atomkrieg nicht mehr aus

Zwei Männer gehen nach einem russischen Beschuss durch die Trümmer an einem zerstörten Haus in Kiew vorbei.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Am 19. Tag der russischen Invasion haben Russland und die Ukraine weitere Verhandlungen geführt, die jedoch unterbrochen worden. Eine Fortsetzung sei am Dienstag geplant. Derweil schließt der UN-Generalsekretär die Möglichkeit eines Atomkrieges angesichts der Entwicklungen nicht mehr aus. "Die Aussicht auf einen nuklearen Konflikt, einst undenkbar, ist jetzt wieder im Bereich des Möglichen", sagt Guterres in New York.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.