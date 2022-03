Ukraine-Krieg im Live-Blog: Soldaten wehren russische Angriffe auf Kiew und Makariw ab

Der russische Angriff auf die Ukraine dauert nun schon fast drei Wochen. Mehrere Hundertausende Nato-Soldaten sind in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland greift auch in dieser Woche die Ukraine weiter an. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben an mehreren Fronten russische Angriffe abgewehrt. Mariupol werde beständig aus mehreren Richtungen mit Artillerie und Kampfflugzeugen angegriffen, heißt es. Der Generalstab warf den russischen Einheiten vor, verstärkt Wohngebiete und kritische Infrastruktur zu beschießen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.