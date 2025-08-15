weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gipfeltreffen in Alaska: Trump und Putin steigen in gleichen Wagen

Erstmals seit Jahren treffen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wieder aufeinander. Gleich zu Beginn setzen sie ein Zeichen.

Von dpa Aktualisiert: 15.08.2025, 21:38
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin.
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Anchorage - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in Alaska nach einem Handschlag gemeinsam in den gleichen Wagen gestiegen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie sie nach ihrer Begrüßung in eine schwarze Limousine mit US-Flagge einstiegen. Zuvor standen die beiden für einen Moment auf einer blauen Bühne, die mit „Alaska 2025“ betitelt war. Journalisten hatten ihnen Fragen zugerufen, die aber unbeantwortet blieben.