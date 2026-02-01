Erst lässt er einen opulenten Ballsaal bauen. Jetzt will der US-Präsident den größten Triumphbogen für die „größte und mächtigste Nation“. Wie in Paris, nur eben größer.

Washington - Präsident Donald Trump hat seine Pläne für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington konkretisiert und ein riesiges Bauwerk in Aussicht gestellt. Dieses solle wie der Triumphbogen in Paris sein, sagte der Republikaner vor Journalisten auf einem Flug nach Florida. Es gebe an vielen Orten Triumphbögen, er wolle, dass in Washington der größte entstehe. „Wir sind die größte und mächtigste Nation“, sagte er. Ein Komitee solle sich mit dem Projekt befassen.

Der Triumphbogen reiht sich ein in Architektur-Projekte, mit denen Trump das Gesicht von Washington prägen will. Gerade wird auf dem Gelände des Weißen Hauses ein opulenter Ballsaal gebaut. Dafür ließ Trump einen Bereich abreißen, was zu Kritik führte.

Bericht: 76 Meter hoch

Einem Bericht der „Washington Post“ zufolge gibt es einen Plan, nach dem der Triumphbogen 76 Meter hoch werden soll. Der Pariser Arc de Triomphe, der 1836 fertiggestellt worden war, misst rund 50 Meter. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen Architekturexperten Kritik an der Höhe des geplanten Bogens in Washington geäußert haben, weil er sich nicht in das Bild der umliegenden Bauten einfüge. Zugleich führt die Zeitung aus, dass einige Historiker einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt befürworteten. Einen Zeitplan nannte Trump vor den Journalisten nicht.

Erstmals hatte er im Oktober über die Triumphbogen-Pläne gesprochen. US-Medien betitelten den Bogen als „Arc de Trump“.

Vor etwa einer Woche hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social drei verschiedene Entwürfe für den Bogen gepostet - darunter einen mit reichlich Goldverzierung. Das ist ein Markenzeichen Trumps. Er hatte schon das Oval Office im Weißen Haus mit Gold neu ausschmücken lassen.

Kritiker werfen Trump Geltungssucht vor

Trump liebt offensichtlich den Gold-Look, was sich auch bei dem großen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses niederschlagen wird. Kritiker dieses Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. Die Zeitschrift „New York Magazine“ hatte vor Monaten kommentiert: „Trump verwandelt das Weiße Haus in Mar-a-Lago.“ Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago ist für üppiges Design mit Gold-Elementen bekannt.