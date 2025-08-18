Ein Besuch des ukrainischen Staatschefs Selenskyj im Februar endete im Fiasko. Damals stand sogar sein Outfit in der Kritik. Was hat er jetzt an?

Washington - Anders als bei seinem vergangenen Besuch im Weißen Haus ist der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu seinem heutigen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in einem schwarzen Anzug eingetroffen. Selenskyj erschien in einem schwarzen Hemd mit Kragen und einer schwarzen Jacke mit Revers, wie Live-TV-Bilder zeigten.

Trump lobte das Outfit des ukrainischen Präsidenten. Dieser sehe toll aus in dem schwarzen Anzug. Ähnlich äußerte sich der Journalist, der Selenskyj bei dessen letzten Besuch im Weißen Haus im Februar für dessen Outfit kritisiert und das Thema aufgebracht hatte.

Noch bei einem Treffen mit dem US-Sonderbeauftragten Keith Kellogg, das Selenskyj wenige Stunden vor seiner Ankunft im Weißen Haus auf X teilte, war der ukrainische Präsident in einem schlichten schwarzen T-Shirt zu sehen.

Selenskyjs letzter Besuch im Weißen Haus im Februar war in einem Fiasko geendet. Nachdem Trump und dessen Vize JD Vance ihn vor laufenden Kameras zurechtgewiesen hatten, verließ er Washington vorzeitig. Dabei sah sich der Ukrainer auch dem Vorwurf mangelnder Kompromissbereitschaft im Ringen um einen Frieden in seinem Land ausgesetzt.

In der Kritik stand auch Selenskyjs Outfit: Er erschien wie immer im schlichten Pullover - ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit kritisiert wurde.

Das Nachrichtenmedium „Politico“ hatte im Vorfeld des Treffens unter Berufung einer ukrainischen Designerin, die auch für Selenskyj Mode entwirft, berichtet, dass er auch dieses Mal keinen traditionellen Anzug tragen werde. „Dieses Mal wird der Präsident (Selenskyj) einen Anzug tragen, aber der Stil bleibt weiterhin militärisch und hat dieselbe Symbolik: Er ist das Staatsoberhaupt eines Landes, das sich im Krieg befindet“, zitierte das Medium die Frau.