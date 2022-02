Live-Blog Russischer Angriff auf Ukraine - Tausende Menschen in Nachbarländer geflohen

Die russische Invasion der Ukraine läuft weiter. Am Freitag rückte die russische Armee nach Kiew vor. In der ukrainischen Hauptstadt sei die Situation "bedrohlich", so Bürgermeister Vitali Klitschko. Seit Beginn der russischen Angriffe haben Tausende Menschen das Land verlassen. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.