Das Robert-Koch-Institut verschickt aktuell Briefe, in denen 5-Euro-Scheine enthalten sind. Was hinter der Aktion steckt.

Aktuell verschickt das RKI Briefe an 180.000 Menschen. In ihnen enthalten sind unter anderem 5-Euro-Scheine.

Magdeburg. - Das Robert-Koch-Institut (RKI) verschickt aktuell ungewöhnliche Briefe. In diesen stecken 5-Euro-Scheine. Das Geld soll als Anreiz für die Teilnahme an der Studie "Gesundheit in Deutschland" gelten.

Wie das RKI in einer Mitteilung schreibt, soll es in der Untersuchung um die seelische und allgemeine Gesundheit der Bevölkerung gehen. Dort heißt es weiter: "Wenn Sie eine Einladung bekommen, machen Sie mit." Menschen, die sich für eine Teilnahme anmelden, soll ein weiterer Bonus von zehn Euro winken.

RKI: Mehr als 150.000 Menschen nehmen wahrscheinlich nicht an der Studie teil

Nach Angaben des Instituts wurden die Briefe an 180.000 Menschen ab 16 Jahren aus 300 Städten und Gemeinden verschickt. Diese wurden durch ein wissenschaftliches Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt. Bis Ende April will das RKI so 30.000 Teilnehmer für die Studie gewinnen.

Somit verschenkt das Institut fast eine Million Euro per Post. Wie die "Bild" berichtet, geht das RKI erfahrungsgemäß davon aus, dass 150.000 Adressaten nicht an der Studie teilnehmen werden. Das heißt, dass allein die 150.000, die nicht teilnehmen, den Steuerzahler etwa 750.000 Euro kosten. Zudem könnten nicht wenige Umschläge als vermeintliche Werbepost direkt im Müll gelandet sein - und das mitsamt der Scheine.

Scharfe Kritik an der Aktion des RKI

Der Bund der deutschen Steuerzahler (BdSt) kritisiert dieses Vorgehen scharf. "Offenbar geben hier alle Steuerzahler Geld für einen ausgesuchten Personenkreis aus", sagte Reiner Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbundes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Weil öffentliche Mittel fließen, sind auf jeden Fall detaillierte Erklärungen fällig – so lange sollte die Umfrage gestoppt werden."

RKI-Taktik: Werbegeschenke als Anreiz

Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte eine RKI-Sprecherin die Taktik hinter den Geldgeschenken: "Der Einsatz von sogenannten Incentives (zu Deutsch: Anreize) zur Förderung der Studienteilnahme ist gängige Praxis und wurde in der methodischen Forschung umfangreich untersucht."

Angaben zufolge soll die Studie als eine sogenannte Panel-Studie stattfinden. Dabei wird eine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum immer wieder erneut befragt. Dadurch sollen möglichst schnell und regelmäßig aktuelle Daten zur Gesundheit erhoben werden.