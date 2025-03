Belém - Für den globalen COP30-Klimagipfel in der brasilianischen Stadt Belém wird gegenwärtig eine neue vierspurige Autobahn gebaut, die durch Zehntausende von Hektar geschützten Amazonas-Regenwalds führt. Das berichtet die britische BBC am Mittwoch. Mit der Autobahn solle der Verkehrsfluss in die Stadt erleichtert werden, in der im November 2025 mehr als 50.000 Menschen an der Konferenz teilnehmen werden. An der COP30 wollen auch global führende Politiker teilnehmen.

Der Autobahnplan lag aufgrund von Umweltbedenken seit Jahren auf Eis. In einem Gespräch mit der BBC sagte der Infrastrukturminister der Landesregierung, es handele sich um eine „nachhaltige Autobahn“ und eine „wichtige Mobilitätsmaßnahme“. Umweltpolitiker und Aktivisten aus westlichen Staaten kritisieren seit Jahren die Abholzung des Regenwalds für landwirtschaftliche Nutzung. (UK)