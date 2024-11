Den Haag - Der radikal-rechte Populist der Niederlande, Geert Wilders, hat Donald Trump zum Wahlsieg gratuliert. „Glückwunsch Präsident Trump! Glückwunsch Amerika! Nie aufhören, immer weiter kämpfen und Wahlen gewinnen!“ schrieb Wilders noch vor Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses auf X.

Der Rechtspopulist ist ein erklärter Anhänger von Trump. Wilders hatte vor knapp einem Jahr die Wahl in den Niederlanden gewonnen und seine Partei für die Freiheit (PVV) gehört seit gut vier Monaten der Koalitionsregierung an.





CONGRATULATIONS PRESIDENT TRUMP! CONGRATULATIONS AMERICA! NEVER STOP, ALWAYS KEEP FIGHTING AND WIN ELECTIONS!