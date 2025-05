Die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt erleben eine neue Nacht in Angst und Schrecken. Erneut tauchen russische Kampfdrohnen in Schwärmen über Kiew auf.

Krieg in der Ukraine

Kiew - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut von russischen Drohnenschwärmen angegriffen worden. Der regionale Militärverwalter Timur Tkatschenko berichtete auf der Plattform Telegram von Dutzenden von Kamikazedrohnen im Luftraum über Kiew. Daneben bestehe die Gefahr von Raketenangriffen. Die Flugabwehr sei im Einsatz, um die Angriffe abzuwehren. Zunächst lagen keine Berichte über mögliche Verletzte oder Schäden vor.

„Die Nacht wird nicht einfach werden“, schrieb Tkatschenko. „Es besteht die Gefahr, dass der Feind eine große Anzahl von Drohnen und Raketen aus strategischen Flugzeugen einsetzt.“

Das russische Militär hatte Kiew in der Nacht davor bereits mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei wurden 15 Menschen verletzt, zahlreiche Häuser in Brand gesetzt. Insgesamt erlebte die Ukraine in der Nacht auf Samstag rund 250 Drohnenangriffe und Luftschläge mit 14 ballistischen Raketen.