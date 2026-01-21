Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsforum wird mit Spannung erwartet. Allerdings verzögert ein unerwartetes Ereignis seine Ankunft in den Schweizer Bergen.

Washington - Nach technischen Problemen an Bord der Air Force One hat US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge seine Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos fortgesetzt. Ein Ersatzflugzeug mit dem Präsidenten und seinen Begleitern an Bord startete kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Washington und ist auf dem Weg in die Schweiz, wie US-Medien unter Berufung auf mitreisende Journalisten berichteten.

Die Regierungsmaschine hatte wegen eines technischen Problems kurz nach dem Start am späten Dienstagabend (Ortszeit) kehrt gemacht und war zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington geflogen. Die Besatzung habe ein „kleines elektrisches Problem“ festgestellt, hatte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt den mitreisenden Journalisten mitgeteilt. Aus Sicherheitsgründen sei der Flug vorsorglich abgebrochen worden.

Trump setzte die Reise anschließend mit der kleineren Air Force One – eine Boeing 757 – nach Zürich fort. Der Flug von dem Militärflugplatz an der US-Ostküste dauert mehrere Stunden.

Alle warten auf Trumps Rede

Trumps Ankunft in der Schweiz und sein geplanter Auftritt beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos am Nachmittag könnten sich verzögern. Ursprünglich war die Rede für 14.30 Uhr vorgesehen. Der Auftritt des US-Präsidenten wird angesichts seiner Drohungen mit einer Annexion Grönlands, Zöllen gegen Verbündete und Plänen für einen umstrittenen „Friedensrat“ im Nachgang des Gaza-Kriegs große Aufmerksamkeit erfahren.

Der US-Präsident reist mit einer großen Delegation an. Für seinen Begleittross dient eine Kirche in Davos als Zentrale.