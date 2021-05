Nach Amris Tod: Verletzter Polizist darf aus Krankenhaus

Nach dem Schusswechsel bei Mailand mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin darf der dabei verletzte italienische Polizist das Krankenhaus wieder verlassen.

Christian Movio gehe es sehr gut, sagte der Direktor des Krankenhauses in Monza am Samstag laut Nachrichtenagentur Ansa. Am Nachmittag werde er entlassen. Er könne bald wieder arbeiten. Dem Polizisten wurde ein Projektil aus der Schulter operiert.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte bei einer Routinekontrolle in der Nacht zu Freitag auf zwei italienische Polizisten in Sesto San Giovanni bei Mailand gezielt. Darauf erschoss ihn einer der Männer. Die Obduktion ergab, dass Amri von zwei Schüssen getötet wurde. (dpa)