Militante Palästinenser in Gaza feuern Raketen auf Israel

Gaza/Tel Aviv - Den dritten Tag in Folge habe militante Palästinenser im Gazastreifen Raketen auf Israel abgefeuert. Fünf Geschosse seien vom nördlichen Gazastreifen auf israelisches Gebiet geflogen, berichtete die israelische Armee. Die Raketenabwehr habe zwei davon abgefangen der Rest sei in offenen Gebieten eingeschlagen.

Zuvor hatte es in der Grenzstadt Sderot Raketenalarm gegeben. Nach Polizeiangaben schlugen Raketenteile an zwei Orten in der Stadt ein. Es gab zunächst keine Berichte über mögliche Opfer.

Insgesamt wurden damit seit Freitag nach Medienberichten acht Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Die Geschosse seien von Beit Hanun aus abgeschossen worden, wo die Armee kürzlich einen neuen Einsatz gegen die islamistische Hamas gestartet hatte.