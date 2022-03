Live-Blog: US-Präsident Biden bezeichnet Putin als "Schlächter"

Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Russland bombardiert weiter zivile Ziele in der Ukraine. Vor allem die Großstädte stehen unter Beschuss.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Die Fluchtbewegung nach Deutschland hält unvermindert an. Einen genauen Überblick über die Zahl der Angekommenen haben Bund und Länder allerdings bislang noch nicht.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen. Das Land bittet um dringende humanitäre Hilfe.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.