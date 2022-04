Live-Blog: Rettung von Zivilisten aus Mariupol erneut gescheitert

Russlands Großoffensive im Osten der Ukraine läuft. Das Land hat seine neue ballistische Interkontinentalrakete am Mittwoch getestet. Eine Evakuierung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist erneut gescheitert. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Lokale Zivilisten gehen an einem Panzer vorbei, der bei schweren Kämpfen im von russisch unterstützten Separatistentruppen kontrollierten Gebiet in Mariupol zerstört wurde.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Ukraine sieht sich im Osten des Landes mit einem massiven russischen Truppenaufmarsch konfrontiert. Russland testete derweil am Mittwoch seine neue ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat. Diese hat eine Reichweite von bis zu 18.000 Kilometern und kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Die Rakete wurde am Mittag vom Kosmodrom Plessezk im Gebiet Archangelsk abgeschossen. In der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol ist eine Rettung von Zivilisten nach ukrainischen Regierungsangaben erneut gescheitert.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.