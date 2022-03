Live-Blog: Nato will Ukraine beim Schutz gegen Russland mit chemischen oder biologischen Waffen helfen

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Die Nato will die Ukraine nun weiterhin unterstützen. Geplant ist, zum Schutz gegen einen möglichen Angriff Russlands chemische oder biologische Waffen zu liefern. Der Nato-Generalsekretär warnt Russland, dass der Gebrauch chemischer Waffen den Charakter des Kriegs völlig verändern würde.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

