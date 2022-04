Live-Blog: Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland nur begrenzt möglich

Seit zwei Monaten läuft der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock verteidigt die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Ein telefonierender Mann geht nach dem Abzug der russischen Truppen aus Borodjanka an den Ruinen eines Wohnblocks vorbei, der durch russischen Beschuss zerstört wurde.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Eine Ausbildung ukrainischer Soldaten an den zugesagten Gepard-Panzern durch die Bundeswehr ist wohl nur in begrenztem Umfang möglich. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte in Berlin, dass die letzten Exemplare dieses Flugabwehrpanzers bereits vor zehn Jahren die Bundeswehr verlassen hätten.

Der russische Präsident Wladimir Putin droht derweil den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort "blitzschnell, rasch" sein werde. Das sagte Putin in St. Petersburg.

