Hochrechnung: Linker liegt bei Wahl in Südkorea vorne

Liegt bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Südkorea vorn: Der linke Oppositionsführer Lee Jae Myung.

Seoul - Laut einer ersten Hochrechnung nach Schließung der Wahllokale liegt der linke Politiker Lee Jae Myung bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea in Führung. So erreicht der 60-Jährige laut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks KBS aktuell 51,7 Prozent der Stimmen, der konservative Gegenkandidat Kim Moon Soo kommt demnach auf 39,3 Prozent. Die Mehrheitsverhältnisse können sich jedoch im Laufe der Auszählung noch verschieben. Ein Wahlergebnis wird etwa um Mitternacht Ortszeit (17:00 MESZ) erwartet.

Der ehemalige Menschenrechtsanwalt Lee Jae Myung steht für einen Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte und einen außenpolitischen Annäherungskurs gegenüber China und Nordkorea.

Bei den vorgezogenen Neuwahlen haben die Südkoreaner über die Nachfolge des entmachteten und wegen Hochverrats angeklagten Ex-Präsidenten Yoon Suk Yeol entschieden. Nachdem Yoon Anfang Dezember des letzten Jahres völlig überraschend das Kriegsrecht ausgerufen hat, stürzte er das Land in eine anhaltende Staatskrise. Mit dem neuen Präsidenten könnte Südkorea wieder zu alter Stabilität zurückfinden.