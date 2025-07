Bangkok - Das Treffen zwischen den Regierungschefs von Thailand und Kambodscha zu einer möglichen Waffenruhe im Konflikt zwischen beiden Länder hat begonnen. Das berichteten malaysische Staatsmedien. Auf in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos war zu sehen, wie Kambodschas Regierungschef Hun Manet und Thailands Übergangsministerpräsident Phumtham Wechayachai am Nachmittag (Ortszeit) in Wagenkolonnen in der malaysischen Stadt Putrajaya ankamen.

Druck der USA

Zwischen den beiden Nachbarländern war am Donnerstag ein seit Jahrzehnten schwelender Grenzstreit eskaliert. Seither gibt es schwere Kämpfe mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht.

Vor allem die USA hatten seit dem Wochenende auf ein Treffen zwischen den Konfliktparteien gedrängt. US-Präsident Donald Trump machte in Telefonaten mit beiden Regierungschefs persönlich Druck. An den Gesprächen nehmen auch Vertreter aus den USA, aus China und aus Malaysia teil, wie es im Vorfeld hieß.