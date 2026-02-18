Im Interview äußert sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu dem künftigen Verhältnis zu Russland, dem Umgang mit der AfD und dem umstrittenen Emissionshandel. Es sei noch einiges zu tun, ist er der Meinung.

Friedrich Merz (CDU): "Drei Viertel der Menschen sind mit sich und ihrem Leben zufrieden"

Berlin. - Friedrich Merz (CDU) steht weiter unter Druck: Seine Umfragewerte sind schlechter als die von seinem Vorgänger Olaf Scholz (SPD), die Industrieproduktion wächst zwar in der Rüstung, aber in Hauptsektoren wie der Auto- und Chemieindustrie werden Jobs abgebaut.

Das Haushaltsdefizit und Streitpunkte zu Migration, Steuern und Ukraine-Krieg spalten die Bürgerschaft. Ellen Hasenkamp und Thomas Block von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft befragten den Bundeskanzler nach seinen Plänen.

Herr Bundeskanzler, auf dem bevorstehenden CDU-Parteitag soll der Bierausschank begrenzt werden. Haben Sie Sorge, dass Ihre Kollegen nicht maßhalten können?

Friedrich Merz: Überhaupt nicht. Erst wird im Saal debattiert und abgestimmt, danach wird gefeiert. Das trennen wir voneinander.

Bundeskanzler Friedrich Merz im Interview. Foto: Dominik Butzmann/Phototek

Sie haben sich einiges an Themen vorgenommen. Welches Signal soll von dem Parteitag in Stuttgart ausgehen?

In einem Satz: schon viel geschafft – und noch viel zu tun. Wir sehen die Unterschiede zwischen der allgemeinen und der persönlichen Gefühls- und Lebenslage in Deutschland. Drei Viertel der Menschen sind mit sich und ihrem Leben zufrieden – drei Viertel sind aber auch mit der Situation im Land unzufrieden. Und es gibt in der Tat noch einiges zu tun.

Bundeskanzler Friedrich Merz im Interview: Meinung zu AfD, Russland und Emissionshandel

Auch mit dem Kanzler sind viele nicht zufrieden, selbst in der CDU. Vor zwei Jahren wurden Sie mit knapp 90 Prozent als Parteivorsitzender wiedergewählt. Mit welchem Ergebnis wären Sie diesmal zufrieden?

Ich werde um ein gutes Ergebnis werben, und ich möchte die Delegierten davon überzeugen, dass die CDU bei mir in guten Händen und die Regierung auf gutem Kurs ist.

Wie erklären Sie sich die Unzufriedenheit mit Ihnen?

Bei einem Wahlergebnis von 49 Prozent für uns hätte es CDU pur gegeben. Aber dieses Ergebnis hatten wir nicht, und deswegen arbeiten wir mit unserem Koalitionspartner SPD zusammen. Wir haben zum Teil unterschiedliche Vorstellungen, aber wir haben uns, auch persönlich, gut zusammengerauft.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) antwortet auf Fragen zu dem künftigen Verhältnis zu Russland, den Umgang mit der AfD und den umstrittenen Emissionshandel. Foto: Dominik Butzmann/Phototek

Sind Sie überrascht von den Beharrungskräften in der SPD?

Gerade in der Zusammenarbeit mit der Parteispitze nehme ich die SPD schon als veränderungsbereit wahr. In den Bundestagsausschüssen klagen die Kollegen der CDU und der CSU dagegen über manche Widerstände. Aber ich bin zuversichtlich. Nehmen wir die Rentendebatte: Ich gehe davon aus, dass wir eine große Reform hinbekommen, so, wie wir sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben.

Manche sagen, die Lage muss erst noch schlimmer werden, ehe die Menschen wirklich zu Reformen bereit sind.

Diese These teile ich nicht. Wir wollen mit einer positiven Botschaft arbeiten, und die lautet: Wir können das. Das Land ist stark. In einer Demokratie nimmt man die Menschen nicht mit, indem man dunkle Szenarien malt und Druck ausübt. Auch punktuelle Diskussionen zum Beispiel zur Arbeitszeit bringen nichts, weil viele zu Recht sagen: Ich arbeite doch schon rund um die Uhr.

Bundeskanzler Friedrich Merz: "Wir können das!"

Aber genau solche Debatten haben Sie selbst doch schon mehrfach angezettelt.

Da sollten Sie jetzt sehr präzise sein: Ich sage immer, unser Land muss mehr leisten, wenn wir den Sozialstaat, wie er heute ist, weiter erhalten wollen. Produktivität wird nicht allein über die Arbeitszeit bestimmt. Eine bessere Leistung lässt sich auf vielen Wegen erzielen.

Bedeutet das nicht automatisch Abstriche am Sozialstaat?

Wir wollen den Sozialstaat wieder auf seinen wesentlichen Kern konzentrieren: Er muss denjenigen Hilfe gewähren, die Hilfe brauchen, und er muss die Versprechen halten, die er abgibt. Alles andere schadet der Glaubwürdigkeit von Politik.

Aus der Union hat es viele Vorschläge gegeben – etwa zur Lifestyle-Teilzeit und den Zahnarztkosten –, die bei den Wahlkämpfern in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt für großen Unmut gesorgt haben. Muss wieder mehr Ruhe in die CDU kommen?

Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Zwei in den Überschriften zugespitzte Vorschläge machen noch keine Parteimeinung. Wir leben in einer Demokratie. Das müssen wir schon aushalten, dass es mal Einzelmeinungen gibt, die nicht sofort auf breiten Konsens stoßen. Nach den Umfragen haben uns diese Debatten auch nicht geschadet.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wiederum hat am Wochenende vorgeschlagen, die Grenze für den Spitzensteuersatz auf 80.000 Euro anzuheben. Hat er Ihre Unterstützung?

Ja. Durch das Zusammenwirken von Lohnerhöhung und Inflation müssen immer mehr Menschen hohe Einkommensteuersätze zahlen. Das muss korrigiert werden. Es geht nicht, dass eine gut bezahlte Fachkraft im Krankenhaus plötzlich mit ihrem letzten Euro im Spitzensteuersatz liegt. Das ist nicht leistungsgerecht.

Sieht der Bundesfinanzminister das genauso?

Auch Lars Klingbeil weiß das. Als SPD-Minister hat er natürlich stärker die unteren Einkommen im Blick, doch die lassen sich kaum noch entlasten, weil sie bereits heute fast keine Einkommensteuer mehr zahlen. Wir sind uns einig, dass mittlere Einkommen entlastet werden müssen.

Auf dem Parteitag wird auch über eine Social-Media-Altersgrenze diskutiert. Wie ist Ihre Meinung?

Jeder, der in den sozialen Medien unterwegs ist, sollte das Visier hochklappen und seinen richtigen Namen nennen. Und wir sollten junge Menschen vor Algorithmen, Falschinformationen und unangemessenen Inhalten schützen. Altersstufen können ein Weg sein, dieses Ziel zu erreichen. Das werden wir im Detail diskutieren. Wir wollen und müssen den Jugendschutz ernst nehmen.

CSU-Chef Markus Söder hat bereits gesagt, dass er Jens Spahn erneut als Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag vorschlagen wird. Werden Sie das auch tun?

Ich habe überhaupt keine Veranlassung, es anders zu sehen.

Aus der Wirtschaft kommen schlechte Nachrichten: Bosch, Mercedes, Chemieindustrie. Insbesondere die hohen Energiepreise, vor allem beim Gas, machen vielen zu schaffen. Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Wir senken die Energiepreise, so gut wir das staatlicherseits können, die Stichworte sind Stromsteuer, Netzentgelte und Gasumlage. Ein weiterer Faktor ist der europäische Handel mit CO2-Zertifikaten. Der sollte es finanziell attraktiver machen, auf saubere Technologien umzusteigen. Wenn es diese Technologien aber nicht ausreichend gibt, wird nur die Abgabe erhoben und das Ganze generiert lediglich zusätzliche Staatseinnahmen. Das war nicht der Zweck der Übung, und deshalb überprüft die EU-Kommission jetzt den Mechanismus.

Bundeskanzler Friedrich Merz mit klarer Meinung zu Russland

Wollen Sie den Emissionshandel abschaffen?

Nein, aber wir müssen aufpassen, dass dieses richtige Instrument nicht zu falschen Ergebnissen führt. Die Industrie darf nicht in die Knie gezwungen werden.

Es gibt viele, die deswegen auf eine mögliche Wiederaufnahme der russischen Erdgas-Lieferungen schielen. Was sagen Sie denen?

Das ist keine Option, solange Putin diesen verbrecherischen Krieg führt.

Eine Rückkehr zu einer Gas-Partnerschaft mit Russland schließen Sie aus?

Diese Partnerschaft hat sich als eine fatale strategische Abhängigkeit erwiesen. Wir sollten uns deshalb keine Illusionen machen: Die russische Machtclique kann auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen. Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren. Dieser Krieg wird nach meiner Einschätzung erst zu Ende gehen, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist, entweder militärisch oder ökonomisch.

Was heißt das konkret?

Unser europäisches Ziel ist es, dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann. Daran arbeiten wir. Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit.

Kann es mit jemandem wie Putin, der den Oppositionellen Alexej Nawalny in einem Straflager vergiften ließ, je wieder normale Beziehungen geben?

Ich halte das für nahezu ausgeschlossen. Wenn ich mir dieses Regime anschaue und diesen blindwütigen Terror, habe ich wenig Hoffnung. Es gibt ein interessantes Zitat des amerikanisch-französischen Historikers Astolphe de Custine aus dem 19. Jahrhundert, der nach langen Reisen durch Russland gesagt hat: „Russland ist in unseren Tagen für den Beobachter das merkwürdigste Land, weil man in ihm die tiefste Barbarei neben der höchsten Civilisation findet.“

Das Zitat ist 200 Jahre alt und gilt eben leider auch heute noch. Wir erleben im Augenblick dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden.

Ein Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Ein CDU-Sieg ist dort alles andere als sicher. Wieso gelingt es Ihrer Partei nicht mehr, klare und verlässliche Mehrheiten zu erzielen?

Die alten Zeiten mit Mehrheiten von mehr als 40 Prozent sind erst einmal vorbei. Unser Parteiensystem differenziert sich genauso aus, wie es unsere Gesellschaft tut. Vor diesem Hintergrund ist es ein großer Gewinn, dass die CDU in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz in den Umfragen führt und die Chance hat, den Ministerpräsidenten zu stellen. Wir haben das Potenzial, wieder deutlich mehr als 30 Prozent zu erreichen.

In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist die AfD stärker, als es Ihnen lieb sein kann. Alle bisherigen Ansätze der Bekämpfung haben nicht gefruchtet. Was folgt daraus?

Die CDU hat zu lange zu viel Raum gelassen für die Themen, die heute von der AfD in einer völlig unzulässigen Vereinfachung beherrscht werden, zum Beispiel das Thema Migration. Da haben wir bereits grundlegend etwas verändert, die Zahlen gehen um über 50 Prozent zurück.

Wir müssen die AfD aber nicht nur in der Sache hart stellen, sondern sie auch als die Partei der vermeintlichen Saubermänner und Patrioten mit ihrem tatsächlichen Verhalten konfrontieren: Die Partei ist geprägt von einer tief verankerten Filz- und Vetternwirtschaft.

Sie spielen auf die Vetternwirtschafts-Affäre in der AfD an. Wie kann der Staat verhindern, dass sich Politiker schamlos an ihm bereichern?

Ich würde uns eine gesetzliche Regelung gerne ersparen. Angesichts des Ausmaßes des Missbrauchs werden wir aber möglicherweise nicht darum herumkommen.

In den vergangenen Wochen haben die Grünen im EU-Parlament und die Linken im Thüringer Landtag mit der AfD gestimmt. Bröckelt die Brandmauer?

Bei den Grünen im Europaparlament habe ich mich schon sehr gewundert. Ich kann nur für mich sagen: Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, ist eine Zusammenarbeit mit dieser Partei ausgeschlossen. Ich bin nicht bereit, diese Republik und ihre Erfolgsgeschichte aufs Spiel zu setzen, nur um kurzfristig politische Mehrheiten in den Parlamenten zu haben.

Können Sie garantieren, dass die CDU keinen AfD-Ministerpräsidenten mitwählt?

Das wäre für mich undenkbar.