Autor Georg Mascolo spricht über die zwei Gesichter Putins, die großen Fehler in der deutschen Russlandpolitik – und warum er mit größtmöglicher Beunruhigung auf die USA schaut.

Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger, der früherer Bundeskanlzer Olaf Scholz (SPD) und Autor Georg Mascolo bei der Vorstellung von „Das Versagen".

Halle/MZ. - Die Journalisten Katja Gloger und Georg Mascolo nehmen in ihrem Buch „Das Versagen“ die deutsche Russland-Politik unter die Lupe – und zeichnen das Bild eines Desasters mit Ansage. Die frühere Stern-Korrespondentin in Moskau und der ehemalige Spiegel-Chefredakteur sind mit dem Buch auf Lesereise auch in der Region. Mit Georg Mascolo sprach Kai Gauselmann über die Russlandpolitik.