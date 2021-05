Interessenskonflikt als Präsident Donald Trump will seine umstrittene Stiftung auflösen

New York - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die Auflösung seiner Wohltätigkeitsstiftung angekündigt, die derzeit im Visier der Staatsanwaltschaft von New York ist. So solle ein möglicher Konflikt mit seiner Rolle als Präsident vermieden werden, erklärte Trump am Samstag. Er wolle nicht zulassen, dass „eine gute Arbeit mit einem möglichen Interessenkonflikt“ in Zusammenhang gebracht werde. Bis wann die Donald J. Trump Foundation aufgelöst werden soll, ließ der Republikaner offen. Trump übernimmt am 20. Januar das Amt des ...