Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft werden in der US-Hauptstadt erschossen. Einer von ihnen hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Was steckt hinter der Tat?

Washington - Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in den USA sind in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington erschossen worden - darunter ist ein Deutsch-Israeli. „Das männliche Opfer hatte einen deutschen Pass“, hieß es aus Berliner Diplomatenkreisen. Zuvor hatten „Tagesspiegel“ und „Spiegel“ berichtet.

Die beiden Mitarbeiter, ein Mann und eine Frau, wurden am Mittwochabend (Ortszeit) getötet. Als mutmaßlicher Schütze wurde ein 30 Jahre alter Mann aus Chicago gefasst. Er soll nach der Festnahme einen propalästinensischen Slogan („Free, free Palestine“) skandiert haben.

Botschafter: Das Paar wollte sich verloben

Die beiden Getöteten waren nach Angaben des israelischen Botschafters in Washington, Yechiel Leiter, ein junges Paar, das kurz vor der Verlobung stand. Der Mann habe in dieser Woche einen Ring gekauft und seiner Freundin in der kommenden Woche in Jerusalem einen Heiratsantrag machen wollen.

Die Bundespolizei FBI untersucht den Fall als ein mögliches Hassverbrechen. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Außenminister Marco Rubio schrieben in sozialen Medien von einem antisemitischen Hintergrund.

So reagierte die deutsche Bundesregierung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schrieb auf X: „Ich bin bestürzt über die Nachricht vom Mord an zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft in Washington.“ Derzeit müsse man von einem antisemitischen Motiv ausgehen. „Diese abscheuliche Tat verurteile ich auf das Schärfste.“ Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) sprach von einem „heimtückischen Mord“ und betonte: „Antisemitische Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen, Hass und Terrorismus haben keinen Platz in unseren Gesellschaften.“

Deutsch-Israelische Gesellschaft: In Bayern aufgewachsen

Das israelische Generalkonsulat in München teilte mit, der getötete Deutsch-Israeli sei in Nürnberg aufgewachsen, bevor er nach Israel ausgewandert sei. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, erklärte, der Mitarbeiter sei „nicht nur ein Kollege“ gewesen. Er habe ihn auch als seinen Master-Studenten an der Reichman-Universität in Israel kennengelernt: „aufgeweckt, neugierig, engagiert“. „Er war ein Christ, ein echter Israel-Liebhaber“, schrieb Prosor auf der Plattform X. Der Mann habe jüdisch-christliche Werte verkörpert, in der israelischen Armee gedient und sein Leben dem Staat Israel gewidmet.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) in Berlin teilte mit, der erschossene Mann sei Gründungsmitglied des Jugendforums der Schwesterorganisation Israelisch-Deutsche Gesellschaft gewesen. Dieses vernetze junge Israelis und Deutsche miteinander. Er sei in Teilen in Bayern aufgewachsen und habe fließend Deutsch gesprochen, hieß es weiter. 2022 habe er eine Stelle an der israelischen Botschaft in Washington übernommen.

Der DIG-Präsident Volker Beck teilte weiter mit: „Wir erinnern an ihn als aufgeschlossenen, klugen und tief engagierten Menschen, dessen Interesse an den deutsch-israelischen Beziehungen und an Wegen zu friedlicher Koexistenz im Nahen Osten auf sein gesamtes Umfeld ausstrahlte.“

Verbindung zu Schütze unklar

Ob der mutmaßliche Schütze die beiden Opfer kannte oder in welcher Verbindung er zu ihnen stehen könnte, ist unklar. Laut Polizei näherte sich der Täter einer Gruppe von vier Personen und schoss dann auf die beiden. Nach den Schüssen betrat er demnach das Museum, wo er von privaten Sicherheitskräften festgenommen worden sei.

Die Nachrichtenseite „Jewish Insider“ zitierte einen Augenzeugen, wonach der Schütze ein Tuch mit der Bezeichnung Kufiya getragen habe, das auch als Palästinensertuch bekannt ist. Die israelische Nachrichtenseite „ynet“ zitierte die Sprecherin der israelischen Botschaft in Washington mit der Aussage, dass die Botschaftsmitarbeiter „aus nächster Nähe erschossen wurden“.

Israel will Schutz seiner Botschaften verstärken

Israel will seine Vertretungen weltweit nach der Tat stärker sichern. Das ordnete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros an. Der Regierungschef sei „erschüttert über den grausamen antisemitischen Mord“ in der US-Hauptstadt. „Wir erleben den schrecklichen Preis, den Antisemitismus und grassierende Hetze gegen den Staat Israel fordern“, sagte Netanjahu demnach. Sein Herz schmerze für die Familien der jungen Opfer.

Die Tat von Washington erfolgte vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Dieser hatte im Oktober 2023 mit einem Terrorangriff der Hamas auf Israel begonnen. Etwa 1.200 Menschen wurden dabei getötet und etwa 250 Menschen nach Gaza entführt.

In dem Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang mehr als 53.300 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten und lässt sich unabhängig kaum überprüfen. Israel steht wegen des militärischen Vorgehens und der furchtbaren humanitären Lage in dem weitgehend verwüsteten Küstenstreifen international stark in der Kritik.