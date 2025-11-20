MAGDEBURG/UK. - Wirtschaftsexperte Hans-Werner Sinn kritisiert die Klimapolitik der Bundesregierung und der EU-Kommission. „Immer mehr Unternehmen verlagern wegen der hohen Stromkosten und der Verbrennerverbote die Produktion ins Ausland. Die Vorgaben der EU erzwingen die Deindustrialisierung“, äußerte er zu den Folgen der CO 2 -Strategie in einem Interview mit dem Portal „t-online.de“.

Für den globalen CO 2 -Ausstoß bringe das Eliminieren fossiler Energien in Deutschland nichts: „Das Öl, das wir nicht mehr abnehmen, wird anderswohin geliefert und dort verbrannt. Dieses empirische Faktum muss man endlich einmal zur Kenntnis nehmen“, so der langjährige Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.

Die deutsche CO 2 -Exitstrategie versteht Sinn nicht als Vorbild für andere Nationen: „Andere Länder sehen an unserem vergeblichen Bemühen nur, wie man es nicht machen sollte. Europa und speziell Deutschland ist wegen seiner ruinösen Klimapolitik zum abschreckenden Beispiel geworden.“

Die Folgen der stetigen Energiepreiserhöhungen und der starken Regulierung seien nicht mehr zu übersehen: „Die Lage ist dramatisch, das geht so nicht mehr lange gut. Seit sieben Jahren beobachten wir einen Trendbruch in der Industrieproduktion.“ Deutschland sei „herzkrank geworden durch die Verbrennerverbote der EU“, die CO 2 -Flotten-Grenzwerte „sind verheerend“. Konkret: „Ingenieurtechnisch ist es unmöglich, bis 2030 Verbrennungsmotoren zu entwickeln, die mit nur 1,8 Litern Dieseläquivalenten laufen, wie die EU es implizit vorschreibt.“