AfD-Paar hat geheiratet: Frauke Petry und Marcus Pretzell erwarten Nachwuchs

Leipzig - AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry und der Europa-Abgeordnete Marcus Pretzell gaben sich in Leipzig das Ja-Wort.

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry (41) und ihr Lebensgefährte Marcus Pretzell (43) haben sich am Donnerstag in Leipzig das Ja-Wort gegeben. „Für einen Moment halten wir heute in Liebe inne und feiern im engsten Kreis unsere Hochzeit“, schrieb Petry auf ihrer Facebook-Seite. Gleichzeitig gab sie bekannt, dass sie schwanger ist.

„Wir feiern mit unseren insgesamt 8 Kindern eine neue und besondere Familie, auf die wir sehr stolz sind“, so Petry. „In der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres wird sich diese Familie noch um ein weiteres Mitglied vergrößern.“

Trauung im Mendelssohn-Haus

Das Paar fuhr in einer abgedunkelten Limousine zum Standesamt des Mendelssohn-Hauses im Zentrum der Messestadt. Nach etwa zwei Stunden verließ es das Gebäude wieder.



Für Petry, die seit einiger Zeit in Leipzig wohnt, ist es die zweite Ehe. Im Oktober 2015 hatte die Politikerin die Trennung von ihrem damaligen Mann Sven Petry und die Beziehung zu Parteikollege Pretzell bekanntgegeben. Pretzell ist Europa-Abgeordneter und AfD-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. (dpa)