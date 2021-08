AfD-Kandidat Martin Reichardt im MZ-Gespräch - hier gibt es das komplette Video

Halle (Saale)/MZ - AfD-Politiker Martin Reichardt hat sich am Montagnachmittag den Fragen der MZ-Leser gestellt. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl lädt die MZ die Spitzenkandidaten der großen Parteien aus Sachsen-Anhalt zum Gespräch.

Der Spitzenkandidat der AfD stellte sich über rund 35 Minuten den Fragen von MZ-Landeskorrespondent Jan Schumann und vor allem den Fragen der MZ-Leser, die vorab und auch währenddessen noch Fragen einreichen konnten.

So äußerte sich Reichhardt im Gespräch unter anderem zur aktuellen Afghanistan-Politik, zur AfD-Forderung nach dem Austritt Deutschlands aus der EU, zum Verhältnis zu Russland oder auch der Frage, warum der aus der Partei ausgeschlossene Rechtsaußen Frank Pasemann trotzdem als AfD-Direktkandidat antreten darf.

Das komplette Gespräch können Sie sich hier in voller Länge noch einmal anschauen.

In den kommenden Tagen sind auch die Spitzenkandidaten der anderen Parteien zu Gast bei der MZ. Auch hier können sie vorab per Mail unter redaktion.online@mz.de oder währenddessen via Facebook eigene Fragen an die Kandidaten einreichen.

Hinweis der Redaktion: Die AfD ist sowohl bundesweit als auch in Sachsen-Anhalt im Visier des Verfassungsschutzes. Da die Partei bei der vergangenen Wahl mehr als 12 Prozent holte und auch in den aktuellen Umfragen bei etwa 11 Prozent steht, hat sich die MZ entschieden, auch den Kandidaten der AfD zum Gespräch einzuladen.

Alle Termine im Überblick

An diesen Tagen stellt die MZ Leserfragen (jeweils ab 17 Uhr)

Montag: Martin Reichardt, AfD (23. August)

Dienstag: Karamba Diaby, SPD (24. August)

Freitag: Heike Brehmer, CDU (27. August)

Und in der folgenden Woche

Montag: Jan Korte, Die Linke (30. August)

Mittwoch: Steffi Lemke, Grüne (1. September)

Freitag: Marcus Faber, FDP (3. September)