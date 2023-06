Merkur-Sonde „BepiColombo“ erneut ganz nah am Ziel

Eine Illustration des Vorbeiflugs von „BepiColombo“ am Merkur.

Darmstadt - Die Raumsonde „BepiColombo“ kommt am 19. Juni ihrem Ziel Merkur ganz nah und rast abermals vorbei. Nach aktuellen Berechnungen wird sich die Forschungssonde um 21.43 Uhr (MESZ) dem kleinsten Planeten des Sonnensystems bis auf 247 Kilometer nähern, teilte die Europäische Raumfahrtagentur Esa aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Uhrzeit dieser nächsten Annäherung könne sich noch geringfügig ändern. Sollten noch Flugbahnkorrekturen nötig sein, könnte sich „BepiColombo“ Merkur auch auf nur 200 Kilometer nähern.

Dies wird der Esa zufolge der dritte von insgesamt sechs Vorbeiflügen am sonnennächsten Planeten. Das letzte solche Manöver am Merkur war im Juni vergangenen Jahres - da betrug der Abstand 200 Kilometer. Diese Vorbeiflüge sind nötig, um die Sonde wegen der enormen Anziehungskraft der Sonne abzubremsen. Beim kommenden Vorbeiflug sollen Instrumente an Bord eingeschaltet und kurz vor sowie kurz nach der nächsten Annäherung Aufnahmen von dem Planeten gemacht werden.

Die Raumsonde „BepiColombo“ war im Oktober 2018 zu ihrer sieben Jahre dauernden Reise zum sonnennächsten Planeten gestartet. Mit zwei Satelliten an Bord soll sie ab Dezember 2025 die Oberfläche und das Magnetfeld des Himmelskörpers untersuchen. Das europäisch-japanische Gemeinschaftsprojekt mit Gesamtkosten von rund zwei Milliarden Euro soll dazu beitragen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen. Es wird aus dem Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert.