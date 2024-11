Hadar/MZ. - Als Donald Johanson und Tom Gray am Morgen des 24. Novembers im Jahr 1974 aus dem Camp aufbrachen, konnten sie noch nicht ahnen, dass sie an dem Tag die Bekanntschaft einer alten Afrikanerin machen würden, einer wirklich sehr alten Afrikanerin. Am Hang einer Senke in Hadar in der äthiopischen Region Afar trafen die beiden dann auf sie, die dort schon seit Millionen von Jahren wartete, könnte man sagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.